فيديو .. الزمالك 10 الداخلية 0 فى تاريخ مواجهات الفريقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل المواجهة الـ13 التى تجمع فريقي الزمالك و الداخلية ، ما زال التاريخ ينحاز للقلعة البيضاء بالفوز 10 مرات على الداخلية الذى لم يحقق أى فوز ، والتعادل فى مباراتين.
يلتقى الزمالك مع نظيره الداخلية، فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لحصد الثلاثة نقاط ومواصلة تقليص الفارق بينه وبين الأهلى، بعدما تصدر الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة لكنه لعب 31 مباراة، فى حين احتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.
كما سجل لاعبو الزمالك 24 هدفا فى مرمى الداخلية ، بينما سجل لاعبو الداخلية 9 أهداف فى مرمى الأبيض.
يذكر أن طاقم حكام مباراة الزمالك والداخلية يضم كلا من محمد الصباحى حكام للساحة، ويعاونه كل منأحمد توفيق وهشام الدسوقى، ومحمود وفا حكما رابعا، وطارق سامى وطارق مجدى حكما خامسا .
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