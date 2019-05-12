شكرا لقرائتكم خبر عن "الكورة فى ملعبك" .. على معلول : أمى باعت دهبها عشان تشتريلي جزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على معلول هو ضيف سابع حلقات برنامج الكورة فى ملعبك المذاع عبر سوبر كورة، والتى تحدث فيها عن أصعب المواقف فى حياته، وسر انهمار دموعه دائماً وغيرها من الكواليس والأسرار التي كشف عنها الدولي التونسي لأول مرة ومنها إضطرار والدته لبيع الذهب الخاص بها لشراء حذاء له. لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا.. Advertisements

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