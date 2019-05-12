شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تودع بطولة مانشستر للاسكواش من الدور نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، بطولة مانشستر الدولية المفتوحة عقب خسارتها في مباراة الدور نصف النهائي. Advertisements وخسرت نور الطيب أمام منافستها الويلزية تيسني إيفانز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 72 دقيقة وكانت نور الطيب تقدمت بشوطين نظيفين قبل أن تنجح لاعبة ويلز في العودة وقلب نتيجة المباراة لصالحها وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:7-11, 9-11, 11-7, 11-9, 11-9. وتصنف بطولة مانشستر لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها بريطانيا بفئة البطولات الفضية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 76 ألف دولار .

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