مروان الشوربجي ومصطفى عسل يتأهلان إلى ربع نهائي ويمبلدون للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل الثنائي المصري مروان الشوربجي ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي وبطل العالم للناشئين إلى الدور ربع النهائي ببطولة ويمبلدون للاسكواش، والتي يستضيفها بريطانيا حتى السادس عشر من مايو الجارى.
وفاز مروان الشوربجي على منافسه فارس الدسوقي في النباراة التي جمعت الثنائي المصري بدور ال 16 بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-7, 11-9, 11-7 .
فيما تغلب مصطفى عسل على منافسه الإنجليزي توم ريتشاردز المصنف رقم 22 عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة دور ال 16 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-4, 11-7.
وتصنف بطولة ويمبلدون بفئة البطولات البرونزية والتي تقدر قيمة جوائزها المادية بحوالي 50 ألف دولار.
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