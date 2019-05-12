اخبار الرياضه

الزمالك يطير الخميس للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير الخميس للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة الزمالك مساء الخميس القادم على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

وسيقام لقاء العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى بين الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب فى لقاء حسم لقب بطولة الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض إلى التتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه.

ويرتبط الزمالك بمواجهة وحيدة قبل لقاء نهضة بركان حيث سيواجه الداخلية فى العاشرة من مساء اليوم فى الجولة 32 بالدورى بعد تأجيل مباراته القادمة فى البطولة المحلية التى كانت ستقام الأربعاء المقبل أمام الإنتاج الحربى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطير الخميس للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا