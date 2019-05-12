شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير الخميس للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوجه بعثة الزمالك مساء الخميس القادم على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

وسيقام لقاء العودة يوم 26 من شهر مايو الجارى بين الزمالك ونهضة بركان على استاد برج العرب فى لقاء حسم لقب بطولة الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض إلى التتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه.

ويرتبط الزمالك بمواجهة وحيدة قبل لقاء نهضة بركان حيث سيواجه الداخلية فى العاشرة من مساء اليوم فى الجولة 32 بالدورى بعد تأجيل مباراته القادمة فى البطولة المحلية التى كانت ستقام الأربعاء المقبل أمام الإنتاج الحربى.