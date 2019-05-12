يلا شوت Hd1 مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر yalla shoot كورة ستار بدون تقطيع ماتش الزمالك...

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الزمالك والداخلية مباشر On Sport، ويحتل الزمالك المركز الثالث بالجدول بعدما جمع 63 نقطة من 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة والأهلي بالمركز الأول برصيد 70 نقطة، أي إن في حالة تمكن أبناء ميت عقبة من حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم سيصعد الفريق إلى مركز الوصافة، ونرصد لكم مشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بث مباشر يلا شوت كورة ستار kora online بجودة عالية لمتابعي كرة القدم.

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ويغيب عن الزمالك أمام الداخلية الحارس جنش من أجل تجهيز عماد السيد لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، وايضاً لن يكون متواجد أيمن حفني لأسباب فنية من وجهة نظر المدرب.