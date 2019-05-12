"افريقيا تحكم".. صفحة الكاف تحتفي بإنجاز هداف الدوري الإنجليزى

كتب محمد عبد العظيم احتفلت صفحة الكاف بالإنجاز الكبير الذى حققه الثلاثى الأفريقى، المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج، بعد حصولهم على لقب الهداف بالدورى الإنجليزى، فى إنجاز يتحقق لأول مرة بالمسابقة الأشهر فى العالم.

واستعانت صفحة الكاف بصورة تجمع الثلاثى بقميص منتخب بلادهم مع تعليق: "الحذاء الذهبى.. افريقيا تحكم"، حيث سجل الثلاثى الأفريقى 66 هدفا بواقع 22 هدفا لكل لاعب بقميص فريقه. 2030وتعد هذه الواقعة هى الأولى فى تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أن يتوج 3 لاعبين أفارقة بجائزة "الحذاء...

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