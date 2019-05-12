بالصور.. في احتفال جنوني مانشسترسيتي يرفع كأس الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي

كتب: أحمد أبوعقيل

حقق نادي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعد منافسة قوية استمر للحظات الأخير مع نادي ليفربول.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلة:"عاش عشاق مانشستر سيتي خلال 3400 دقيقة في منافسة قوية هذا الموسم، ولم ينل طعم الراحة الا في الـ20 دقيقة، الأخيرة من مباراة برايتون، ليحصوا على النقطة الـ 98 للحصول على اللقب، في هذه المواسم الأكثر إثارة للدهشة.

واوضحت أن الإبقاء علي لقب الدوري هذا العام ليس بالأمر السهل، وأكد بيب جوارديولا أن 98 نقطة ستكون الرقم السحري للحفاظ على الكأس هذا الموسم ، لربما اعتبر هذا الإنجاز الذي يتجاوزه أيضًا.

ما الفريق الذي يمكنه الحصول على 198 نقطة خلال موسمين؟ هذا النوع من الفريق الذي يمكنه الفوز بـ 14 مباراة متتالية تحت ضغط لا يصدق ، ربما.