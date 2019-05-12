إيران تلغي مقاطعة لاعبي الجودو الإسرائيليين

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن الفيدرالية الدولية لرياضة الجودو، توصلت إلى اتفاق مع السلطات الإيرانية بشأن خوض النزال مع رياضيين إسرائيليين.

وبحسب المصدر، فإن إيران قررت أن تتخلى عن مبدأ عدم خوض أي نزال مع رياضي إسرائيلي، وكتبت في رسالة موجة إلى الاتحاد أنها ستلتزم بميثاق عدم التمييز، ولم تشر إلى أي تحفظ أو استثناء بشأن أي دولة في العالم.

وأورد الاتحاد الدولي، بيان، “بعد سلسلة من المباحثات والمناقشات بين وزارة الرياضة الإيرانية واللجنة الأولمبية وفيدرالية الجودو، يسرنا، أن نعلن تلقينا ردا والتزاما بالإيجاب من الجانب الإيراني”.

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وبعد الموافقة الإيرانية، من المرتقب أن يواجه لاعب الجودو الإسرائيلي، ساغي أهارون وكي، نظيره الإيراني سعيد ملاي، خلال الألعاب الأولمبية لطوكيو في سنة 2020.

وذكرت الفيدرالية الدولية لرياضة الجودو أنها لجأت إلى ترتيب الأمور، لأنها لاحظت عددا من الحوادث المربكة خلال منافسات سابقة بسبب عدم رغبة لاعبي بعض الدول في منافسة رياضيين من دول أخرى.

في غضون ذلك، أبدت تقارير إعلامية في إيران شكوكا إزاء الموافقة، وذكرت أن طهران وافقت على ميثاق التمييز ضد الدول، لكنها لا تنظر إلى إسرائيل بمثابة دولة شرعية، وبالتالي، فإن المقاطعة ما زالت قائمة.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن إيران ليست لديها سياسة واضحة المعالم بشأن المنافسة الرياضة مع إسرائيل، ولا توجد غرامات أو عقوبات في القانون بشأن هذا الأمر، لكن الرياضيين ينسحبون في الغالب ويشكون تعرضهم لإصابة في آخر لحظة.