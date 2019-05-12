شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد صلاح بعد خسارة ليفربول لبطولة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد صلاح، نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، إنه لا يملك الكلمات الكافية بعد خسارة فريقه للقب ضد مانشستر سيتي.

وأضاف: «أعرف ماذا أقول، قدمنا موسما رائعا، حصدنا عددا كبيرا من النقاط، وخسرنا مباراة واحدة». وتابع صلاح: «تقاسمت الحذاء الذهبي مع ساديو ماني، وهذا أمر رائع، الحصول على الحذاء الذهبي للمرة الثانية أمر جميل». ولم يغير فوز ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون 2-0 في آنفيلد الكثير، لأنه انتظر مفاجأة لم تحدث من برايتون.