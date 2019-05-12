رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد روما

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه التي ستواجه روما، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن لقاءات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وجاءت تشكيلة البيانكونيري كالتالي:

"تشيزني، دي تشيليو، كاسيريس، كيليني، سبينازولا، إيمري تشان، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، ديبالا، رونالدو".

فيما جاءت تشكيلة روما، المعلنة من قبل كلاوديو رانييري، مدرب الذئاب، كالاَتي:

"ميرانتي، فلورينزي، مانولاس، فازيو، كولاروف، زانيولو، نزونزي، بيليجريني، كلويفرت، دجيكو، الشعراوي".