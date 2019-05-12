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لحظات احتفال جنونية لنجوم مانشستر سيتي

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احتفل مانشستر سيتي بلقب الذي توج به، اليوم الأحد، بعد منافسة طويلة مع ، عقب الفوز على برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

 

ورفع كومباني كأس الدوري الإنجليزي بصفته قائد الفريق السماوي، حيث توج بأربعة ألقاب للبريميرليج بقميص مانشستر سيتي.

 

وسادت حالة كبيرة من السعادة بين لاعبي مانشستر سيتي خلال لحظة رفع لقب البطولة، خاصة بعد الخروج من دوري الأبطال على يد توتنهام.

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وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي، بعدما جمع 98 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

 

ويستعد مانشستر سيتي لخوض نهائي كأس الاتحاد يوم السبت المقبل أمام واتفورد على ملعب ويمبلي.

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