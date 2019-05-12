أوباميانج "الذهبي" يقود آرسنال لعبور بيرنلي

حافظ آرسنال على موقعه في المركز الخامس بعد فوزه خارج الديار على بيرنلي (1-3) على ملعب (تيرف مور).
يدين "الجانرز" بالفضل في هذا الانتصار لنجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل ثنائية (ق52 و63) رفعت رصيده إلى 22 هدفا يقتنص بها لقب الحذاء الذهبي مناصفة مع لاعبي ليفربول صلاح وماني.
ورفع الانتصار رصيد الفريق اللندني إلى 70 نقطة، ليقتنص بطاقة التأهل المباشر للدوري الأوروبي في الموسم المقبل، فيما أنهى بيرنلي الموسم في المركز الـ15 برصيد 40 نقطة.
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