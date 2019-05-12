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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك والداخليه بث مباشر



مشاهدة مباراة الزمالك والداخليه بث مباشر اليوم الاحد 12-5-2019 اون لاين بالدوري المصري ، يخوض الزمالك اليوم الاحد مبارة هامة مع نظيره الداخلية الساعة العاشرة مساءً، على استاد بتروسبورت في الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز ويتذاع المبارة على قناة اون سبورت.

مشاهدة مباراة الزمالك والداخليه بث مباشر اليوم الاحد 12-5-2019 اون لاين بالدوري المصري ، أخطر الجهاز الفنى لنادى الزمالك، اللاعبين، بدخول معسكر مغلق بعد مران اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها غدا الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وأوضح الجهاز الإدارى للاعبى الزمالك أن مران اليوم سيكون فى العاشرة مساءً على أن يعقبه معسكر مغلقا لمواجهة الغد، وذلك تأكيدا على استمرار الاستعدادات بشكل طبيعى وسط المحاولات التى تجريها إدارة القلعة البيضاء بشأن ترحيل موعد المباراة من عدمه.

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مشاهدة مباراة الزمالك والداخليه بث مباشر اليوم الاحد 12-5-2019 اون لاين بالدوري المصري ، استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، على تعديل تشكيل خط دفاع الفريق فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية، المحدد لها غدًا الأحد، فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

وسيخوض نادى الزمالك مواجهة الداخلية بدون محمود علاء مدافعه الأساسي للإيقاف كما إن إصابة الونش تهدد تواجده فى اللقاء لذلك سيعتمد جروس على الثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لقيادة خط الدفاع مع عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام دجلة للإيقاف.