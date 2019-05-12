شكرا لقرائتكم 3 توصيات يونانية للاعبى دجلة قبل مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوصى اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لاعبيه بعدة توصيات قبل مواجهة بيراميدز، فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، باستاد الدفاع الجوى.
وحذر المدرب اليونانى من خطورة لاعبى بيراميدز التى تكمن على مدار شوطى المباراة، مطالبا لاعبيه بالدقة فى التمرير خاصة فى منطقة وسط الملعب، والخط الدفاعى الأمامى.
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