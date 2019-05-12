هل ينهى الزمالك مشوار الداخلية فى الدورى المصرى؟...

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جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الزمالك فى العاشرة مساء اليوم الأحد، نادى الداخلية على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.
يأمل الزمالك فى حصد الثلاث نقاط لتقليص الفرق بينه وبين الأهلى، والتقدم خطوة فى جدول الترتيب باحتلال المركز الثانى حال الفوز، حيث يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 63 نقطة، خلف بيراميدز الثانى بفارق نقطتين.
فوز الزمالك اليوم أو تحقيق التعادل يطيح بفريق نادى الداخلية من الدورى الممتاز ويؤكد هبوطه رسميا للدورى الدرجة الثانية "الممتاز ب"، حيث يمتلك الداخلية 27 نقطة فى المركز التاسع عشر قبل الأخير، والفوز فقط هو من يعطى الداخلية أمل البقاء وأى نتيجة أخرى ستؤدى إلى هبوطه.
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