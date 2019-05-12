شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة فى عقل جروس لاختراق كمين الداخلية للزحف إلى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لخوض لقاء مهم أمام الداخلية، فى العاشرة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت فى إطار الجولة الـ 32.

ويرصد ”الخليج 365” كيف يُفكر جروس فى إختراق كمين الداخلية لحصد النقاط الثلاث من أجل الزحف إلى قمة الدورى لمطاردة الأهلى على لقب هذا الموسم.

يسعى كريستيان جروس فى هذه المباراة على الاطمئنان على حارس المرمى الثانى عماد السيد الذى سيحرس عرين القلعة البيضاء فى هذا اللقاء بعدما قرر جروس منحه الثقة للاطمئنان عليه قبل لقاء نهضة البركان المغربى المقرر له يوم 19 مايو الحالى فى نهائى الكونفدرالية، والمقرر أن يشارك فيه أساسيا فى ظل طرد الحارس الأول فى لقاء نصف النهائى أمام النجم الساحلى.

Advertisements

كما أن عودة حمدى النقاز الذى من المنتظر أن يدفع به جروس أساسيا سينعش الجبهة اليمنى بعدما غاب عن الفريق فى مواجهة وادى دجلة بسبب الإيقاف، حيث إن النقاز لاعب له ثقل فى هذه الجبهة، إلا أن جروس لديه ثقة فى استعادة اللاعب لمستواه خاصة بعدما منحه مؤخرا إجازة للعودة إلى تونس لزيارة أسرته لاستعادة الروح المعنوية قبل العودة مرة أخرى من خلال لقاء الليلة أمام الداخلية.

فيما سيجرى جروس بعض التعديلات على خط دفاع الزمالك لغياب محمود علاء مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة دجلة الأخيرة بجانب إصابة محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الأنف فى نفس اللقاء لذا يتجه المدير الفنى السويسرى إلى الاعتماد على الثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لقيادة خط دفاع الأبيض أمام الداخلية بجانب عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن اللقاء دجلة الأخير للإيقاف وكذلك دراسة عودة إبراهيم حسن على حساب أحمد سيد زيزو.