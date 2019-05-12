اخبار الرياضه

قراءة فى عقل جروس لاختراق كمين الداخلية للزحف إلى قمة الدورى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة فى عقل جروس لاختراق كمين الداخلية للزحف إلى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس لخوض لقاء مهم أمام الداخلية، فى العاشرة مساء اليوم، على استاد بتروسبورت فى إطار الجولة الـ 32.

ويرصد ”الخليج 365” كيف يُفكر جروس فى إختراق كمين الداخلية لحصد النقاط الثلاث من أجل الزحف إلى قمة الدورى لمطاردة الأهلى على لقب هذا الموسم.

 

الاطمئنان على عماد السيد كبروفة أخيرة قبل مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية

يسعى كريستيان جروس فى هذه المباراة على الاطمئنان على حارس المرمى الثانى عماد السيد الذى سيحرس عرين القلعة البيضاء فى هذا اللقاء بعدما قرر جروس منحه الثقة للاطمئنان عليه قبل لقاء نهضة البركان المغربى المقرر له يوم 19 مايو الحالى فى نهائى الكونفدرالية، والمقرر أن يشارك فيه أساسيا فى ظل طرد الحارس الأول فى لقاء نصف النهائى أمام النجم الساحلى.

e2ac6e8018.jpg

Advertisements

 

عودة النقاز تنعش الجبهة اليمنى

كما أن عودة حمدى النقاز الذى من المنتظر أن يدفع به جروس أساسيا سينعش الجبهة اليمنى بعدما غاب عن الفريق فى مواجهة وادى دجلة بسبب الإيقاف، حيث إن النقاز لاعب له ثقل فى هذه الجبهة، إلا أن جروس لديه ثقة فى استعادة اللاعب لمستواه خاصة بعدما منحه مؤخرا إجازة للعودة إلى تونس لزيارة أسرته لاستعادة الروح المعنوية قبل العودة مرة أخرى من خلال لقاء الليلة أمام الداخلية.

f5eec13a5e.jpg

 

عبد الغنى وعبد السلام يعوضان غياب الونش وعلاء

فيما سيجرى جروس بعض التعديلات على خط دفاع الزمالك لغياب محمود علاء مدافع الفريق للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة دجلة الأخيرة بجانب إصابة محمود حمدى الونش مدافع الفريق فى الأنف فى نفس اللقاء لذا يتجه المدير الفنى السويسرى إلى الاعتماد على الثنائى محمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام لقيادة خط دفاع الأبيض أمام الداخلية بجانب عودة التونسى حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى بعد غيابه عن اللقاء دجلة الأخير للإيقاف وكذلك دراسة عودة إبراهيم حسن على حساب أحمد سيد زيزو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قراءة فى عقل جروس لاختراق كمين الداخلية للزحف إلى قمة الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا