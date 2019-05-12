شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعقد جلسة خاصة مع عماد السيد قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع عماد السيد حارس المرمى، الذى سيتولى حراسة عرين الفريق فى مباراته أمام الداخلية، المقرر لها فى العاشرة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، ضمن فعاليات الجولة الـ32 من الدورى الممتاز.

وتحدث جروس مع عماد السيد، مطالبه بالتركيز طوال شوطى المباراة أمام الداخلية، مؤكدًا أن تلك المباراة ستكون "بروفة" قبل مواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أنه يثق فى إمكانياته وقدرته على قيادة فريقه لتحقيق الفوز أمام الداخلية وكذلك الفريق المغربى بالكونفدرالية.

ويغيب محمود جنش عن ذهاب نهائى الكونفدرالية بعد الحصول على بطاقة حمراء فى مباراة النجم الساحلى فى نصف النهائى، الأمر الذى دفع جروس لاستبعاده من مواجهة الداخلية ومنح عماد السيد فرصة المشاركة.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب الدورى الممتاز برصيد 63 نقطة، بعدما خاض 28 مباراة، حقق الفوز فى 19 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبل 24 هدفًا.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.