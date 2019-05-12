شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يحذر لاعبى دجلة من تكرار أخطاء مباراة الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه من خطورة بيراميدز، قبل المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد الخواجة اليونانى على لاعبيه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، مع الدقة فى التمرير والحرص على عدم قطع الكرة فى مناطق الخطورة، مثلما حدث فى المباراة الماضية أمام الزمالك، خاصة أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وقادرون على استغلال أنصاف الفرص.

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وكان دجلة خسر من الزمالك بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، على استاد بترو سبورت، وجاء هدف تقدم الأبيض بعد خطأ فى تمريرة محمد عبد المنصف حارس المرمى، قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثانى من ركلة جزاء، ثم قلص محمد هلال النتيجة وأحرز هدف لدجلة.

كما حذر المدير الفنى لدجلة لاعبيه من خطورة مفاتيح لعب بيراميدز، وأبرزها عبد الله السعيد والبرازيلى كينو، حيث يمتلكان مهارة وسرعة عالية، تمكنهم من إرباك دفاعات الخصم عن طريق التمريرات السحرية للمهاجمين أو اختراق الدفاع بالاعتماد على المهارة الفردية.