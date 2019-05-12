سوبر كورة.. هل يدرب جوارديولا النادى الأهلى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت سقف طموحات أعضاء النادى الأهلى فى التعاقد مع مدرب كبير يعيد المارد الأحمر لصدارة القارة الأفريقية، والعودة لمنافسات كأس العالم للأندية، وهو ما ظهر خلال جلسات أعضاء النادى وحلمهم بالتعاقد مع المدرب الإسبانى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى. Advertisements

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