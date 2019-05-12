شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. ريمونتادا الزمالك تغتال طموحات الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى العاشرة من مساء اليوم الأحد يتجدد اللقاء بين ناديى الزمالك والداخلية على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض لحصد الثلاثة نقاط ومواصلة تقليص الفارق بينه وبين الأهلى.

وتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة بعدما خاض 29 مباراة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة لكنه لعب 31 مباراة، فى حين احتل الفريق الأبيض المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

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ويحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 27 نقطة، بعدما فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وهُزم فى 12 مباراة، ليصبح فى موقف صعب بعدما بات يواجه شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين في الدوري العام قد انتهت بفوز نادي الزمالك على الداخلية بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة، حيث تقدم الداخلية أولاً قبل أن يتعادل الزمالك ويدرك الفوز فى الوقت القاتل من عمر اللقاء.