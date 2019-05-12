شكرا لقرائتكم خبر عن قميص أحمر وزجاجة مياه و70 ألف جنيه غرامة.. حصاد آخر لقاء بين الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق وجماهير نادى الزمالك اللقاء الذى يجمع الفريق مع الداخلية فى الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى بملعب بتروسبورت.

وقد شهدت آخر مباراة جمعت الفريقين فى الدور الأول من المسابقة المحلية أحداث شغب وفوضى بين جماهير الزمالك وعلاء عبد العال، بعد فوز الأبيض بهدفين مقابل هدف وتحويل خسارته إلى انتصار.

التقى الزمالك مع الداخلية يوم 22 نوفمبر الماضى، بالجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويمكن تلخيص أحداث المباراة فى عدة نقاط..

70 ألف جنيه غرامة مالية

وقعت لجنة المسابقات بعد المباراة غرامة مالية، مقسمة إلى 40 ألف جنيه على نادى الزمالك بعد المناوشات التى حدثت بين الجماهير ومقاعد بدلاء الداخلية، خاصة علاء عبد العال والسلوك غير الرياضى الذى قامت به الجماهير، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه على لاعبى الزمالك، و20 ألفا على نادى الداخلية.

Advertisements

قميص أحمر

رفع علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية قميصا أحمر فى وجه جمهور الزمالك، بعد المناوشات بينهما، وأشار بالقميص للجماهير، فقاموا بإلقاء الزجاجات عليه، والتى رأت أن هذا إشارة لقميص الأهلى، إلا أنه كشف فيما بعد أن هذا قميص الداخلية.

التصرف الذى قام به عبد العال استفز جمهور الزمالك، فقاوموا بإلقاء زجاجات المياه عليه، فأصيب بزجاجة فى رأسه.

تهديد بالحرمان من المباريات

هددت لجنة المسابقات جمهور الزمالك بالحرمان من حضور المباريات حال الاستمرار فى الخروج عن النص، بعد الأحداث التى شهدتها المباراة والمناوشات التى تمت مع فريق الداخلية.