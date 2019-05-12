ليفربول يفوز على ولفرهامبتون بهدفين سجلهما ماني والريدز يأتي في المركز الثاني من الدوري

في جولة الحسم اليوم من الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي فريق ليفربول مع فريق ولفرهامبتون في الرابعة بتوقيت القاهرة من أجل الحصول على ثلاث نقاط والانتظار لموقف المتصدر مانشستر سيتي والذي يخوض مواجهة خارج ملعبه أمام فريق برايتون الذي تتوسم فيه جماهير المدينة المتعطشة للقب منذ عام 1990 أن يحقق ما فشل فيه مان يونايتد وتوتنهام وليستر وايقاف موجة الانتصارات للسماوي في الدوري.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

وعن النقل التليفزيوني للقاء فانه من المقرر ان يتم نقلها عبر العديد من القنوات على مختلف الاقمار الصناعية لاسيما قناة beIN Sports HD1، ولا تقتصر أهمية اللقاء على صدارة الترتيب فقط بل هي الجولة الأخيرة لحسم من سيفوز بالحذاء الذهبي ويتوج هدافا للبريميرليج والذي يتنافس عليه العديد من النجوم مثل محمد صلاح وماني واجويرو.

وقد أكد محمد صلاح على جاهزيته لمباراة اليوم بعد تمام الاطمئنان عليه بعد إصابته في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل والذي منحه الطاقم الطبي فترة راحة اجبارية بعدها، فهل يبتسم الحظ لكلوب اليوم مثلما ابتسم له الأسبوع الماضي حين حقق ريمونتادا أمام برشلونة جعلت الجميع يتحدث عن الفريق حول العالم أم سيحسم السيتي اللقب.

الدقيقة 3: تصويبة على مرمى ولفرهامبتون من جانب أوريجي ولكن الحارس يقوم بإحتضان الكرة، وهجمة أخرى عن طريق صلاح لكن دون خطورة على المرمى

الدقيقة 15: هدوء يسود اللقاء وليفربول يستحوذ على الكرة دون خطورة على مرمى ولفرهامبتون في الربع ساعة الأولى من المباراة.

الدقيقة 17: ماني يُسجل الهدف الأول لليفربول في المباراة وفرحة كبيرة من كلوب والجماهير الحاضرة للقاء.

الدقيقة 25: جماهير ليفربول تحتفل بالصدارة بعد هدف برايتون في السيتي ولكن التعادل جاء من جديد ولكن ليفربول مازال متصدراً.

الدقيقة 41: ليفربول يستحوذ على اللقاء لكنه يفقد الصدارة بعد عودة جوارديولا بالسيتي وإحراز الهدف الثاني في برايتون

انطلاق الشوط الثاني من المباراة الآن

الدقيقة 50: صلاح يُحاول المرور لإحراز هدف له لكن الاستحواذ لصالح ولفرهامبتون في شوط المباراة الثاني.

الدقيقة 75: السيتي سجل أربعة أهداف حتى الآن في مباراته مع برايتون وليفربول أصبح في المركز الثاني بشكل كبير بعد فرح جماهيره في الشوط الأول بتقدم برايتون لكن السيتي يعود.

ماني يُسجل الهدف الثاني للريز في اللقاء

نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين والريدز يأتي في المركز الثاني من الترتيب خلف السيتي.