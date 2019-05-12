شاهد جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019| ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز| تتويج السيتي بلقب...

جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019، سنتابعه معكم من خلال هذا الموضوع، حيث سنقدم لكم كل جديد بخصوص ترتيب الدوري الانجليزي هذا الأسبوع، خصوصا أنه مقدمة جدول ترتيب البريميرليج، تعرف منافسة كبيرة بين العديد من الأندية في الفترة الحالية من الدوري، منها من ينافس على المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المقابل بعض الأندية الأخرى تبحث على التواجد في المركز المؤهلة، إلى مباريات دوري أبطال اوروبا والدوري الأوروبي، أما المركز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2019، تعرف صراع كذلك من اجل تفادي الهبوط.

ترتيب الدوري الانجليزي 2018/2019

حيث المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، يعرف صراع كبير، بين كل من نادي ليفربول ومانشستر سيتي، حيث بعد دخول الدوري في المباريات الأخيرة، انحصر الصراع بين الفرقيين، فيما الصراع متواصل على المركز المؤهلة إلى دوري الأبطال، بين كل من توتنهام ومانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال، وفي مؤخرة جدول ترتيب الدوري الانجليزي، هناك صراع بين العديد من الأندية، من اجل تفادي الهبوط، من بينها كارديف سيتي، وبرايتون، بجانب وساوثهامتون، ونيوكاسل، وبيرنلي، وفي المقابل تما التأكد رسميا هن هبوط فولهام وهيدر سفيلد، إلى قسم الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، بشكل محدث، حيث سنقدم لكم مركز ليفربول ومانشستر سيتي، في ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو نفس الأمر مع كل الأندية العشرون المتواجدة في جدول ترتيب البريميرليج.

الأن إليكم تحديث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إجراء بعض مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون، من بينها نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، والتي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون رد. وفي المقابل تمكن مانشستر سيتي من الفوز أيضا، على كريستال بالاس، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

تجرى هذا الأسبوع،مباريات الجولة الخامسة والثلاثون من مباريا الدوري الإنجليز الممتاز، وتنطلق يوم السبت، وسيكون الموعد مع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في قمة مباريات هذا الأسبوع من الدوري، وسنقدم لكم تحديث ترتيب الدوري الإنجليزي فتابعونا.

انتهت نتيجة مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم، بفوز الريدز، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، ليعود بذلك إلى المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي.

انتهت نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد المؤجلة، من مباريات الدوري، بفوز السيتي، وذلك بنتيجة هدفين دن رد، ليعود بذلك إلى المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019/2018.

انتهت نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي اليوم، في مباريات الأسبوع السادس والثلاثون، بفوز المان سيتي، بنتيجة هدف دون رد، ليعود من جديد إلى المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2018/2019، الذي يعرف منافسة كبيرة بين العديد من ألاعبين، من بينهم النجم المصري محمد صلاح.

اللاعب النادي عدد الأهداف محمد صلاح ليفربول 22 هدف ساديو ماني ليفربول 22 هدف أوباميانغ ارسنال 22 هدف سيرجيو أجويرو مانشستر سيتي 21 هدف جيمي فردي ليستر سيتي 18 هدف رحيم ستلينج مانشستر سيتي 17 هدف ادين هازرد تشيلسي 16 هدف

شاركنا رأيك في التعليقات من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.

Advertisements

يعرف جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إجراء مباريات الأسبوع السابع والثلاثون، ومن ابرز مباريات الأسبوع اليوم، مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، التي تجري اليوم، ويوم الإثنين سيكون الموعد مع مباراة مانشسر سيتي وليستر سيتي.

انتهت نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتداليوم، بفوز الريدز، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة مثيرة بين الجانبين لينفرد ليفربول بشكل مؤقت بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019.

انتهت نتيجة مباراة مانشسر سيتي وليستر سيتي اليوم، في مجريات شوط المباراة الأول، بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف، ليتأجل الحسم إلى شوط المواجهة الثاني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2018/2019.

إليكم صورة ترتيب الدوري الإنجليزي 2018/2019، وذلك بعد نهاية الموسم المثير، بتتويج مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تواجد ليفربول في المركز الثاني.

تجدون هنا:

موعد اذان المغرب والفجر اليوم.

موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة.