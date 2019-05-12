مانشستر سيتي يُتوج بالدوري الإنجليزي.. وصلاح يشارك ماني وأوباميانج في لقب الهداف

كتب: ضياء السقا

حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسح برايتون، بأربعة أهداف لهدف، في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

وسجل رباعية السيتي، أجويرو، لابورت، رياض محرز، جوندجان، فيا أحرز لبرايتون جلين موراي.

وعلى الجانب الأخر فاز ليفربول على وولفرهامبتون بهدفين دون رد، سجلهما ساديو ماني.

وبذلك انهى مان سيتي الموسم في الصدارة بـ98 نقطة، فيما جاء ليفربول وصيفا بـ97 نقطة.

وعلى صعيد الهدافين، تُوج الثلاثي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، بـ22 هدفا لكل منهم.

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وتنص لوائح الدوري الإنجليزي، على أنه في حال تساوي أكثر من لاعب في عدد الأهداف، يمنح اللقب لهم جميعا، دون النظر لعدد المشاركات أو صناعة الأهداف.

وبذلك حصد صلاح لقب الهداف للعام الثاني على التوالي، بعد أن فاز به الموسم الماضي بـ32 هدفا.