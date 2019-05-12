إنجاز تاريخي لمحمد صلاح بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

حقق المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إنجازًا أفريقيًا للمرة الألى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حافظ على الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وتقاسم صلاح الحذاء الذهبي لهداف بريميرليج مع زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، بعدما سجل كل منهم 22 هدفًا خلال منافسات الموسم الحالي.

Advertisements

وتقضي لوائح بريميرليج بتقديم نسخ مختلفة من الحذاء الذهبي لجميع اللاعبين المتساوين في صدارة جدول ترتيب الهدافين، وهو ما سمح بتتويج مشترك للثلاثي الأفريقي، في واقعة تحدث للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

وكان صلاح قد انفرد بالحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما سجل 32 هدفًا، كرقم قياسي تاريخي، هو الأفضل في نسخة مكونة من 20 فريقًا في بريميرليج.

وبتكرار التتويج في الموسم الحالي، أصبح صلاح أول لاعب أفريقي يتوج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمين متتاليين، حيث حقق الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق لقب الهداف لكن في نسختين غير متتاليتين 2006/2007 و2009/2010.