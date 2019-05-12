صلاح: أشعر بمزيج من الفخر وخيبة الأمل.. وموعدنا الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأنه يشعر بمزيج من الفخر، وخيبة الأمل بعد خسارة الدوري الانجليزي لصالح مانشستر سيتي.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لقناة "سكاي سبورتس" الفضائية اليوم الأحد: "الحقيقة أنني أشعر بمزيج من الفخر وخيبة الأمر، لقد خسرنا مباراة واحدة وحصدنا 97 نقطة ولم نفز ببطولة الدوري."

وتابع: "علينا أن نترك كل هذا ونفكر في الموسم المقبل، وكيف يجب أن نستمر في التطور من أجل المنافسة بشكل أكبر وتحقيق اللقب."

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واستطاع ليفربول أن يحصد 97 في الموسم الحالي، ولم يخسر سوى مباراة واحدة كانت أمام مانشستر سيتي الذي فاز بالدوري بفارق نقطة واحدة.

وتحدث عن الفوز بجائزة الهداف للموسم الثاني على التوالي: "أنا سعيد بهذا الانجاز، وسعيد أيضًا أن ساديو مانى حصل عليها معي."

وسجل محمد صلاح 22 هدفًا في الدوري الانجليزي متساويًا مع ساديو مانى، وبيير إيميريك أوباميانج.