بالفيديو.. عدسة الخليج 365 ترصد ما لم تنقله الكاميرات بمباراة الأهلي وسموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

شهدت مباراة الاهلي وسموحة بالأسبوع الـ32 من الدوري، هجوما متبادل بين جماهير النادي الأحمر، والجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة حسام حسن.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله جيرالدو في الدقيقة 98، ليمنح فريقه 3 نقاط غالية، يحافظ بها على الصدارة بـ70 نقطة.

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واعترض الجهاز الفني لسموحة على حكم المباراة أمين عمر، بعد احتسابه وقت بدل ضائع، وإضافة عدد من الدقائق بعد الوقت الإضافي بسبب سقوط لاعب سموحة أحمد صبحي على أرض الملعب.

ورصدت عدسة الخليج 365، تفاصيل ما جرى بين الجماهير، وأفراد الجهاز الفني لسموحة إبراهيم حسن مدير الكرة، ووليد بدر الإداري.