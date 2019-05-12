"صلاح وأوباميانج ومانى" يتقاسمون لقب هداف بريميرليج لأول مرة من 20 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
استطاع الثلاثي، محمد صلاح وساديو مانى لاعبا ليفربول، وبيير إيميريك أوباميانج أن يحققوا ظاهرة لم تحدث في تاريخ الدوري الانجليزي منذ موسم 1998-1999، ليقتسم الثلاثي الجائزة معًا دون أفضلية لأحد على الأخر.
وتصدر الثلاثي الإفريقي قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 22 هدفًا لكل منهما لتحدث الظاهرة الاستثنائية التي تكررت مرتين على التوالي وكانت موسم 1997-98، و1998-99.
وتساوى كل من مايكل أوين (ليفربول)، دوايت يورك (مانشستر يونايتد)، وجيمي فلويد هاسلبانك (ليدز يونايتد)، في صدارة هدافي الدوري الانجليزي، برصيد 18 هدفًا، موسم 1998-99.
واشتعلت إثارة صراع الهدافين في الجولة الأخيرة من الدوري الانجليزي بعدما أحرز ساديو مانى هدفين لصالح ليفربول أمام ولفرهامبتون، ونفس الأمر بالنسبة لأوباميانج مع أرسنال أمام بيرنلي.
تنافس الثلاثي الإفريقي على أفضل لاعب إفريقي من "كاف" في 2018 والتي حسمها محمد صلاح لصالحه، لكن الجائزة لا تخضع لأي قواعد ثابتة، ما يعني أنه في حالة تساوى أكثر من لاعب في عدد الأهداف فيتم تقاسم الجائزة بينهما، ولا يتم النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة في المباريات.
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