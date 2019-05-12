السيتي بطلا للدوري الإنجليزي برباعية أمام برايتون.. وفوز معنوي لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

توج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي بعد صراع مع ليفربول، حتى الجولة الأخيرة لمسابقة البريميرليج.

وفاز السيتي على حساب مضيفه برايتون برباعية مقابل هدف وحيد، ليتوج باللقب بعدما وصل رصيده لـ98 نقطة، فيما حقق ليفربول فوزًا على حساب ولفارهامبتون بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده لـ97 نقطة في الوصافة.

وبتلك النتيجة استطاع السيتي الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي.

وضمنت فرق كارديف سيتي، وفولهام، وهيدسفيلد الهبوط رسميا

ليفربول وولفرهامبتون

وبدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مباراة وولفرهامبتون بالتشكيل التالي:

أليسون - أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون - هيندرسون - فابينو - فينالدوم - صلاح - ماني - أوريجي.

مرت الدقائق الأولى وسط سيطرة من ليفربول، محاولا التقدم، وجاءت أخطرها في الدقيقة السادسة، حيث مر أوريجي بشكل رائع ليمررها لصلاح داخل منطقة الجزاء، الذي مرر بدوره لهيندرسون ولكنه لعبها عرضية بعيدة عن المرمى دون مقابل.

وفي الدقيقة 18، تقدم ليفربول بالهدف الأول، بعد عرضية من أرنولد حولها ساديو ماني في المرمى، معلنا التقدم للريدز.

وسدد روبرتسون تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس وولفز ببراعة، ليحافظ على فارق الهدف.

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وأنقذت العارضة ليفربول من تصويبة قوية لدوهارتي، في الدقيقة 44 ليستمر تقدم الريدز بالوقت المتبقي حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف نظيف.وفي الشوط الثاني أضاف ماني الهدف الثاني في الدقيقة 81، حتى استمرت الدقائق الأخيرة ليطلق الحكم صافرة النهاية.

برايتون وسيتي

بدأ بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، مباراة برايتون بالتشكيل التالي: إديرسون - ولكر - كومباني - لابورت - زينشينكو - جوندوجان - ديفيد سيلفا - رياض محرز - بيرناردو سيلفا - ستيرلنج - أجويرو.

شكّل برايتون خطورة على مرمى السيتي في الدقائق العشرة الأولى، بكرتين الأولى عرضية مرت دون مقابلة من أي مهاجم، قبل أن يسدد مهاجمه كرة علت العارضة.

وتقدم برايتون في الدقيقة 27 عن طريق جلين موراي، بعدما حول ركنية في المرمى.

وبعدها بدقيقة استغل أجويرو غفلة من دفاع برايتون، ليستغل تصويبة لابورت، التي وصلت له داخل منطقة الجزاء، ليضعها بين قدمي ريان في المرمى.

وفي الدقيقة 38، استغل لابورت كرة عرضية من ركنية نفذها رياض محرز، ليضعها في المرمى، مسجلا الهدف الثاني.

وأنقذ إديرسون تصويبة من ركلة حرة لبرايتون، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي 2-1.

وفي الدقيقة 63، مر رياض محرز بشكل رائع وسدد كرة رائعة سكنت الزاوية اليمنى للحارس.

وأضاف جوندوجان الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 72، ليضمن للسيتي لقب الدوري الإنجليزي، حيث استمرت الدقائق دون تغيير في النتيجة إلى أن أطلق الحكم صافرة النهاية.