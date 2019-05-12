سيتي يدك مرمى برايتون ويتوج بطلاً للمرة السادسة

توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه بفوزه الثمين 4 – 1 على مضيفه برايتون يوم الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة والتي شهدت أيضا فوز منافسه الوحيد ليفربول على وولفرهامبتون 2 – صفر.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق ينجح في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي منذ أن نجح مانشستر يونايتد في الفوز باللقب عام 2009 للموسم الثالث على التوالي. ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة ليحافظ على صدارته للمسابقة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول.

على استاد “فالمر” في برايتون ، لقن مانشستر سيتي مضيفه درسا قاسيا وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير 4 – 1 على برايتون ليؤكد جدارته بإحراز لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي والمرة السادسة في تاريخه.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 98 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول صاحب المركز الثاني والذي فشل في الفوز باللقب منذ أن توج به في موسم 1989 – 1990 للمرة الثامنة عشر في تاريخه.

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وتقدم جلين موراي بهدف مباغت لبرايتون في الدقيقة 27 ولكن فرحة الفريق بالهدف لم تدم طويلا حيث سجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 28 قبل أن يحرز زميله إيمريك لابورت الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 38 لينهي الشوط الأول لصالحه.

وفي الشوط الثاني، أضاف الجزائري رياض محرز والألماني إلكاي جيوندوجان هدفين آخرين لمانشستر سيتي في الدقيقتين 63 و72 .

وعلى استاد “آنفيلد”، تغلب ليفربول على ضيفه وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 17 و81 لكن هذا الفوز لم يكن كافيا لليفربول الذي اكتفى بمركز الوصيف.