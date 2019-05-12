علق أيمن عبدالعزيز، المدرب الحالى لفريق الكرة بنادى الزمالكـ على أحداث مباراة الأهلى وسموحة، والتى فاز بها الأحمر بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ32 من الدوري المصري. وكتب أيمن عبد العزيز، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”: “ريحة النتانة فاحت قوى”. وشهد ملعب بتروسبورت والذي احتضن مباراة الأهلي وسموحة، فوز الفريق الأحمر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل من الضائع حيث جاء غضب حسام حسن، مدرب سموحة بعد أن أضاف حكم المباراة وقت زائد على الوقت الإضافي الذي احتسبه وقدر بـ 7 دقائق، ولكن الحكم قرر مد المباراة لبضعة دقائق، بعدما تم إهدار بعض الوقت لسقوط حارس سموحة، حتى جاء الهدف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك معلقا على فوز الأهلي أمام سموحة: “ريحة النتانة فاحت أوي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.