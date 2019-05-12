جلسة مصيرية بين أحداد وجروس تحسم استمرار اللاعب في الزمالك أم العودة للدوري المغربي

يبحث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن حل للمستوى الفنى الذي يقدمه المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق، حيث لم يظهر بالمستوى الفنى المميز الذى كان عليه قبل إرتداء التيشرت الأبيض.

واجتمع جروس مع اللاعب فى حضور الجهاز المعاون، واستفسر منه عن أى أزمات حوله وسبب تراجع مستواه.

وكان اللاعب قد تلقى عرضًا رسميًا، خلال الأيام القليلة الماضية من أحد أندية الدوري المغربي للعودة من جديد.

ورفض اللاعب التفكير في هذا العرض منتظرًا حسم مصيره مع القلعة البيضاء، سواء بالرحيل أو الاستمرار، في ظل ارتباطه بعقد لمدة 4 سنوات مع القلعة البيضاء، والأقرب رحيله.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 63 نقطة، فيما يتصدر الأهلى الجدول برصيد 70 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة.