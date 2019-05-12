عبدالحفيظ ساخرا من مرتضى منصور بعد الفوز على سموحة: “لم نتعاون مع ساحر سنغالي لكن نمتلك جيرالدو”

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه الفريق أمس علي سموحة بهدف نظيف في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

وشدد عبد الحفيظ على أن تحقيق الفوز في الدقيقة الأخيرة كان في غاية الصعوبة، مؤكداً أن الأهلي لا يهتم سوى بتحقيق لقب الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

وقال بعد المباراة: “الكرة دخلت وخرجت مليار مرة، كسبنا ومكانش معانا ساحر سنغالي، لكن جيرالدو الذي سجل الهدف أفريقي أيضا”، في محاولة للسخرية من رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور.

واختتم عبد الحفيظ حديثه مؤكداً أنه سعيد جداً بروح اللاعبين وتقديمهم أداءً رجولياً، مشيراً إلى أن هذه هي شخصية الأهلي وعادته الدائمة، والتي دلل عليها تشجيع الجماهير للاعبين بشدة في الدقيقة 90، نظراً لثقتهم الشديدة في إمكانية تحقيق الفوز، وهو ما حدث بالفعل .