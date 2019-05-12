ننشر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية في الدوري المصري

يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى العاشرة من مساء اليوم، ضيفاً على نظيره الداخلية فى المباراة التى ستقام على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز. ومن المتوقع أن يبدأ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وإبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. ويحتل الزمالك، المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 63 نقطة، فيما يتصدر الأهلى الجدول برصيد 70 نقطة، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة.

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