بعد تتويج مانشستر سيتي.. جوارديولا الأكثر تتويجًا في الدوريات الخمس الكبرى

قاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي فريقه للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي تحت قيادته، والسادسة في تاريخ النادي.

وأصبح جوارديولا المدرب الأكثر تتويجًا بالدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث سبق لبيب جوارديولا أن توج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة ثلاث مرات وقاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين، ثم توج بالدوري الألماني

ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى السيتي ليتوج بالدوري الإنجليزي مرتين.

شهدت بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم منافسة شرسة بين مانشستر سيتي حامل اللقب عن الموسم الماضي، وليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، حيث حسم السيتي اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز الوصيف.

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جاء تتويج مانشستر سيتي بعد أن حصد 98 نقطة طوال مشواره في البطولة، ليتفوق على مطارده ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 97 نقطة بعد أن نجح هو الأخر في الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة والحاسمة.

وهذا هو اللقب الثاني للسيتي في الدوري منذ 2014، كما أنه الثاني في الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، والمدرب السابق لناديا برشلونة وبايرن ميونيخ.

وسبق لنادي مانشستر سيتي أن توج بلقب الدوري الإنجليزي في مواسم 1936-1937 و1967-1968 و2011-2012 و2013-2014 و 2017-2018.