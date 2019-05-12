ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا يتخطى ريال مدريد

حقق فريق ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا، اليوم الأحد، بعد أن أنهى الموسم وصيفًا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي توج رسميًا باللقب.
شهدت بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم منافسة شرسة بين مانشستر سيتي حامل اللقب عن الموسم الماضي، وليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، حيث حسم السيتي اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز الوصيف.
جاء تتويج مانشستر سيتي بعد
ويعد نادي ليفربول هو أول نادي في العالم يصل إلى 97 نقطة طوال مشواره في الدوري، بدون أن يتوج باللقب
وتوج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات البريميرليج.
وهذا هو اللقب الثاني للسيتي في الدوري منذ 2014، كما أنه الثاني في الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، والمدرب السابق لناديا برشلونة وبايرن ميونيخ.
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