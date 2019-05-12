أليسون بيكر حارس لفيربول يتوج بالقفاز الذهبي للدوري الإنجليزي

توج البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول بجائزة القفاز الذهبي، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعد المستوى المتميز مع فريقه، الذي أنهى البطولة في وصافة البريميرليج.
وحافظ أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على نظافة شباكه في 21 مباراة خلال الموسم، ليتوج بالقفاز الذهبي رسميًا.
وانتهى موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، بدون أن ينجح أي لاعب في حسم لقب هداف البريميرليج، بعد أن تساوى ثلاث لاعبين في نفس الرصيد من الأهداف، في نهاية البطولة التي توج بها مانشستر سيتي.
وأنهى فريق ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي وصيفًا للبطولة
وتوج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات البريميرليج.
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