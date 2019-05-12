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رسميًا.. محمد صلاح يتقاسم لقب هداف الدوري الإنجليزي مع ماني وأوباميانج

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انتهى موسم الممتاز، اليوم الأحد، بدون أن ينجح أي لاعب في حسم لقب هداف البريميرليج، بعد أن تساوى ثلاثة لاعبين في نفس الرصيد من الأهداف، في نهاية البطولة التي توج بها مانشستر سيتي.

ونجح السنغالي ساديو ماني في الوصول إلى الهدف رقم 22، بعد إحرازه لهدفين لفريق في شباك ولفرهامبتون، وتساوي كذلك في الترتيب مع محمد صلاح زميله بالفريق، و الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال

بعدما سجل في شباك بيرنيلي.

وسوف يحصل الثلاثي محمد صلاح، وساديو ماني، وبيير أوباميانج، على الحذاء الذهبي هذا الموسم، بعدما تساوى الثلاثي في الأهداف هذا الموسم.

وأنهى فريق ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي وصيفًا للبطولة بعد أن حقق الفوز على حساب ولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الأسبوع الأخير

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من الدوري الإنجليزي.

وتوج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم:

محمد صلاح لاعب ليفربول 22 هدف.

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ساديو ماني لاعب ليفربول 22 هدف.

بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال 22 هدف.

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 21 هدف.

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 18 هدف.

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي 17 هدف.

هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 17 هدف.

إدين هازارد لاعب 16 هدف.

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