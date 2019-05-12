بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول ينهي الموسم وصيفًا للدوري الإنجليزي

أنهى فريق ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي وصيفًا للبطولة بعد أن حقق الفوز على حساب ولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الأسبوع الأخير من الدوري الإنجليزي.

توج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات البريميرليج.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة ولم يسجل أهدافًا ليتوقف رصيده عن 22 هدفًا بالتساوي مع زميله في الفريق ساديو ماني، والجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال.

وبتلك النتيجة ينهي ليفربول الدوري وهو يحتل الوصيف برصيد 97

نقطة وهو أول فريق في العالم يصل إلى 97 نقطة ولا يحقق لقب الدوري بينما تجمد رصيد ولفرهامبتون عند 57 نقطة يحتل بها المركز السابع.

الشوط الأول

انطلاقة سريعة على الجبهة اليمنى من محمد صلاح الذي مرر الكرة لزميله جوردان هندرسون ليرسل كرة عرضية غير متقنة إلى داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لأحضان الحارس روي باتريسيو.

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تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لليفربول عن طريق ترينت أرنولد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع سريعًا قبل أن يتدخل حكم المباراة باحتساب خطأ عكسي لصالح الضيوف.

نجح ليفربول في التقدم عن ساديو مانيه

من انطلاقة رائعة على الجبهة اليمنى من ترينت أرنولد الذي أرسل كرة عرضية أرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ساديو مانيه الخالي تمامًا من الرقابة الدفاعية أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك

وفي الشوط الثاني

أضاع ليفربول فرصة تسجيل هدف محقق ضائع على ليفربول بعد هجمة مرتدة سريعة بقيادة ساديو مانيه المنطلق على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ولفرهامبتون مستحوذًا على تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب قبل أن يمرر الكرة لزميله ديفوك أوريجي في مواجهة المرمى تماما ليستقبل الأخير الكرة بتسديدة غير متقنة بالشكل الكافي مرت من أعلى العارضة العلوية.

وفي الدقيقة 68 أضاع هدفًا محققًا ضائع على ولفرهامبتون بعد انفراد كامل عن طريق ديوغو جوتا بمرمى ليفربول أنهاه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس أليسون ومنع الهدف الأول في شباكه

وفي الدقيقة 81 عزز السنغالي ساديو ماني تقدم ليفربول بهدف ثاني.