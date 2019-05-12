مانشستر سيتي يصفع ليفربول ويتوج بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي

توج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، عقب الفوز على برايتون برباعية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من منافسات البريميرليج.

شهدت بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم منافسة شرسة بين مانشستر سيتي حامل اللقب عن الموسم الماضي، وليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوفه، حيث حسم السيتي اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن الريدز الوصيف.

جاء تتويج مانشستر سيتي بعد أن حصد 98 نقطة طوال مشواره في البطولة، ليتفوق على مطارده ليفربول الذي يحتل المركز الثاني برصيد 97 نقطة بعد أن نجح هو الآخر في الفوز على ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة والحاسمة.

ويعد نادي ليفربول هو أول نادٍ في العالم يصل إلى 97 نقطة طوال مشواره في الدوري، بدون أن يتوج باللقب ليحقق رقم قياسي

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خاص لم يحقق من قبل، بعد أن أنهى الموسم في وصافة البريميرليج.

وهذا هو اللقب الثاني للسيتي في الدوري منذ 2014، كما أنه الثاني في الدوري تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، والمدرب السابق لناديا برشلونة وبايرن ميونيخ.

وسبق لنادي مانشستر سيتي أن توج بلقب الدوري الإنجليزي في مواسم 1936-1937 و1967-1968 و2011-2012 و2013-2014 و 2017-2018.

وسبق لبيب جوارديولا أن توج باللقب المحلي مع برشلونة الإسباني ثلاث مرات وقاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين، ثم توج بالدوري الألماني ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ قبل انتقاله إلى السيتي.