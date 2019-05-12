خسر فريق فينورد أمام أدو دين هاج بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فينورد ضمن منافسات الأسبوع الأخير من الدوري الهولندي.
وكانت تلك المباراة الأخيرة للأسطورة الهولندية فان بيرسيلاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق.
تقدم إريك فالكين بيرج في للضيوف في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بسيطرة الضيوف.
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطر على
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أدو دين هاج 24نقطة يحتل بيها المركز العاشر بينما توقف رصيد فينورد62 نقطة يحتل بيها المركز الثالث وشهدت اللقاء توديع فان بيرسي للملاعب.
كانت هذه تفاصيل خبر دين هاج يهزم فينورد بثنائية في لقاء الوداع لفان بيرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.