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دين هاج يهزم فينورد بثنائية في لقاء الوداع لفان بيرسي

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خسر فريق فينورد أمام أدو دين هاج  بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب فينورد ضمن منافسات الأسبوع الأخير من الدوري الهولندي.

وكانت تلك المباراة الأخيرة للأسطورة الهولندية فان بيرسي

لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق.

تقدم  إريك فالكين بيرج في للضيوف في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بسيطرة الضيوف.

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وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطر على

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أحداث اللقاء وعزز  أدو دين هاج تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة شيرالدو بيكر في الدقيقة 58.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أدو دين هاج 24نقطة يحتل بيها المركز العاشر بينما توقف رصيد فينورد62 نقطة يحتل بيها المركز الثالث وشهدت اللقاء توديع فان بيرسي للملاعب.

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