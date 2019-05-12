مد أجل حكم دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة لـ 26 مايو

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي باللجنة الأوليمبية مد أجل الحكم ليوم 26 مايو الجاري في الدعوى رقم 54 لسنة 2 ق في الشق المستعجل المرفوعة من شيماء منصور ضد اتحاد الكرة. من شيماء منصور ضد اتحاد الكرة. أقامت شيماء منصور المرشحة السابقة على الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة التي أقيمت عام 2018 وطالبت ببطلان نتيجة الانتخابات التكميلية. أحالت الأمانة العامة لمركز التسوية والتحكيم الدعوى إلى اللجنة الاستشارية لنظر الشق المستعجل وتداولت الجلست وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم 12 مايو ليصدر القرار اليوم بمد أجل الحكم لجلسة 26 مايو الجاري.

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