ليفربول يتقدم على ولفرهامبتون في الشوط الأول

تقدم ليفربول على ولفرهامبتون، بهدف نظيف ، على ملعب «أنفليد» ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ساديو ماني الهدف الأول في الدقيقة 16، بعد تمريرة عرضية من أرنولد مدافع الريدز، ليسدد ماني الكرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول.

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