فيديو.. مانشستر سيتي ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين على برايتون

أنهي فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته أمام برايتون بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي تجمع الفريقين علي فالمر ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع الأخير من الدوري الإنجليزي.
وشهد الشوط الأول سيطرة مانشستر سيتي علي أحداث اللقاء وفي الدقيقة 3 شهدت انطلاقة خطيرة لمانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا في الجهة اليمنى وتوغل لمنطقة الجزاءلكن تدخل الدفاع وانتهت الكرة بين أحضان الحارس واستمرت الدفاع من فريق برايتون إلي أن نجح في التقدم أصحاب الأرض عن طريق موراي في الدقيقة 27، نفُذت الركنية عرضية لداخل منطقة الجزاء وضربة رأسية من موراي مرت لداخل الشباك.
ولم يمضِ سوي دقيقة حتى
وعاد مانشستر سيتي من جديد لتسجيل هدف التقدم عن طريق محرز نفذ الركنية عرضية لداخل منطقة الجزاء استقبلها إيميريك لابورت برأسية متقنة على يمين الحارس لداخل الشباك.
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