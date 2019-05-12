رياضة | جوارديولا يحقق رقمًا خياليا مع مانشستر سيتي في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحقق رقمًا خياليا مع مانشستر سيتي في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، وذلك عقب فوزه على فريق برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من البريميرليج.

وجمع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في اخر موسمين بالبريميرليج 198 نقطة، حيث جمع 100 نقطة في الموسم الماضي، و98 نقطة في الموسم الحالي.

وانهى مانشستر سيتي الموسم الحالي في صدارة الترتيب برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.