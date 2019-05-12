رياضة | ماذا قال محمد صلاح عن خسارة الدوري الإنجليزي والمنافسة مع "ماني" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قال محمد صلاح عن خسارة الدوري الإنجليزي والمنافسة مع "ماني" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول عن أسفه لخسارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي رغم الفوز على ولفرهامبتون اليوم.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدي الكثير لأقول لقد قدمنا الكثير طوال الموسم ولكننا لم نتوج في النهاية.. أشعر حاليًا بمزيج ما بين الفخر وخيبة الأمل فنحن خسرنا مباراة واحدة هذا الموسم ونجحنا في جمع 97 نقطة".

وأضاف محمد صلاح: "بالتأكيد في الموسم القادم سنسعى ونعمل من أجل التتويج باللقب.. شيء جميل أن أتوج بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي مناصفة مع ماني وكل اللاعبين أدوا بشكل جيد أنا و ماني وكل اللاعبين".