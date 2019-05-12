رياضة | ليفربول لا يخسر على أرضه في دوري 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول لا يخسر على أرضه في دوري 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلا على فريق وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ليفربول الفريق الوحيد هذا الموسم بالبريمرليج الذي لم يتعرض لأي خسارة في أرضية ميدانه، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في مواجهتين أمام مانشستر سيتي وليستر سيتي.

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وأنهى ليفربول الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 97 نقطة، بينما توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج بعد احتلاله الصدارة برصيد 98 نقطة.