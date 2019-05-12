رياضة | ثلاثي إفريقي يتقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الأولي في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي إفريقي يتقاسم جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الأولي في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقاسم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني لاعبا ليفربول، والجابوني أوباميانج مهاجم أرسنال، جائزة "الهداف" بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، بعدما سجل كل منهما 22 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم.

و تنص لوائح الاتحاد الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" على تقاسم الجائزة حال تساوى لاعبين أو أكثر فى عدد من الأهداف المسجلة، دون النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة فى المباريات.

وتعتبر هذه المرة الاولي في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يتقاسم فيها 3 لاعبين أفارقة جائزة هداف البريميرليج، وذلك منذ تأسيس تلك الجائزة موسم 1992-1993.

Advertisements

وإليكم المواسم التي تقاسم فيها أكثر من لاعب جائزة هداف الدوري الإنجليزي:

- موسم 1997-1998 .. الثلاثي الانجليزي كريس سوتون - ديون دبلن - مايكل أوين

- موسم 1998 - 1999 .. مايكل أوين (انجلترا) - دوايت يورك (ترينداد وتوباجو) - جيمي فلويد (هولندا)

- 2010 - 2011 .. كارلوس تيفيز (الارجنتين) - برباتوف (بلغاريا)