اخبار الرياضه

رياضة | الأفارقة يحتلون ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأفارقة يحتلون ترتيب هدافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2018/2019، واحتل ثلاثة لاعبين صدارة ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 22 هدف.

 

حيث جاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي :-

 

1- محمد صلاح 22 هدفًا

 

Advertisements

2- إيميريك أوباميانج 22 هدفًا

 

3- ساديو ماني 22 هدفًا

 

واحتل الثلاثي الإفريقي صدارة ترتيب هدافي البريميرليج متفوقين على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، ومن بينهم سيرجو أجويرو صاحب ال21 هدفًا.

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا